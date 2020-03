Igreja de Bragança-Miranda criativa no apoio aos mais frágeis durante coronavírus

Na diocese de Bragança-Miranda, o isolamento é uma realidade, sobretudo nas aldeias, mas acentua-se neste tempo de crise, motivada pelo novo coronavírus. Para mitigar o isolamento social, as instituições da Igreja diocesana estão a assumir um papel relevante no apoio e serviço às pessoas.

“Em total colaboração com as autoridades civis e de saúde para barrar o contágio da epidemia viral, as instituições sociais da diocese – Cáritas Diocesana, cinco fundações canónicas, 56 centros sociais paroquiais e 14 Santas Casas da Misericórdia e outros centros sociais – têm envidado esforços para acompanhar todos”, refere o Secretariado Diocesano das Comunicações Sociais.

Assim, e no campo do apoio familiar, está disponível o “apoio familiar aos profissionais de saúde e de segurança”, nomeadamente através de creches e jardins-de-infância “para acolher os seus filhos”, como é o caso do Centro Social de Santa Clara da Congregação das Servas Franciscanas Reparadoras de Jesus Sacramentado, da Fundação diocesana Casa da Criança Mirandesa, em Sendim, e das Santas Casas da Misericórdia de Alfândega da Fé, Bragança e Miranda do Douro.

Para o descanso dos profissionais de saúde e voluntários que venham a colaborar com o setor ou para efeitos de quarentena, a Congregação dos Marianos da Imaculada Conceição disponibiliza o Convento de Balsamão, em Chacim, com 30 quartos.

Também a Fundação Cónego Manuel Joaquim Ochôa, nos Cerejais, em Alfândega da Fé, disponibiliza a Casa do Peregrino aos profissionais de saúde que necessitem de descansar.

A Fundação Betânia, com o Instituto Diocesano do Clero, conta em caso de emergência, com o apoio do Seminário diocesano de S. José, para acolhimento de alguns dos seus utentes, onde se incluem alguns sacerdotes idosos.

A Cáritas Diocesana, em união com as Conferências Vicentinas da Paróquia de S. João Batista e o Centro Social Paroquial dos Santos Mártires (CSPSM), está a ajudar os idosos e os doentes crónicos, através da aquisição de alimentos e de medicamentos, bem como através da escuta ativa por telefone.

“Também em espírito de união, a Cáritas e o CSPSM aderiram à Rede de Emergência Alimentar do Banco Alimentar e ambos serão pontos de recebimento e distribuição de bens alimentares”, refere a diocese.