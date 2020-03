Idosos estão no centro das preocupações do bispo de Bragança-Miranda

Veja também:

O bispo da Diocese de Bragança-Miranda manifesta-se “preocupado por tudo aquilo que se está a viver e que também me fazem chegar e, sobretudo, sentir o medo que as pessoas têm, de um modo especial dos mais idosos, de ficarem doentes e de se sentirem sós e abandonados”.

Esta diocese, a quarta mais extensa do país, com as suas 326 paróquias, dispersas por 6.589 km2, regista um acentuado envelhecimento. E se a solidão dos idosos e o isolamento tem sido uma preocupação do bispo transmontano, essa preocupação assume especial relevância neste tempo de emergência nacional.

Por isso, D. José conta à Renascença que neste tempo de crise, a sua ocupação passa por “intensificar e aprofundar a oração, a proximidade pelo telefone, por tantos outros meios que nos podem aproximar, porque cada gesto conta e é muito importante”. “E ocupado também”, prossegue D. José Cordeiro, “em ver o que é que devemos fazer como Igreja, como diocese”.

“Já o estamos a fazer e queremos continuar a fazer, para sermos esta presença junto de quem sofre, junto das famílias, e sermos também semeadores e servidores do Evangelho da esperança”, declara o prelado.