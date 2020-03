Diocese do Porto faz levantamento de espaços para alojar idosos retirados de lares

A informação consta de um texto do Bispo do Porto publicado no site da Diocese. De acordo com a nota, a pedido da Segurança Social “está a ser feito o levantamento de estruturas paroquiais (centros pastorais, residências não habitadas, salões, etc.) que possam, eventualmente, vir a ser usadas por utentes não contaminados que tenham de ser retirados de lares da terceira idade”.

D. Manuel Linda disponibilizou “o Pavilhão nº 4 (Casa da Juventude) do Seminário do Bom Pastor, em Ermesinde” à “Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos”, que não considerou necessário. Essas instalações que albergam um conjunto de setenta e cinco camas, assim como diversos espaços de apoio, ficarão ao dispor de pessoas do Concelho de Valongo, na sequência de um pedido do presidente da autarquia, José Manuel Ribeiro.

No texto, o bispo do porto revela por outro lado que a “Casa de São Paulo” em Cortegaça foi disponibilizada à Administração Regional de Saúde. Como não foi necessária, a diocese ofereceu o espaço “ao Presidente da Câmara de Ovar”. D. Manuel Linda revela que “se as circunstâncias o exigirem, também será usada ou para isolar pessoas ou como estrutura para-hospitalar”. A “Casa de São Paulo dispõe de cinquenta e três camas e de variadíssimas estruturas de apoio.

O documento publicado no site da diocese e no semanário da diocese do Porto “Voz Portucalense” termina com um aplauso ao trabalho exemplar, e com um apelo à união, solidariedade e oração.