​"Uma vergonha". Suspensão de venda de jornais na Madeira “não é boa para a democracia”

A Associação Portuguesa da Impresa (API) reage com grande preocupação à decisão do Governo Regional da Madeira de suspender a venda de jornais naquele arquipélago, uma das medidas inserida num conjunto de outros mais restritivas para combate à pandemia de Covid-19.

Impacto nas vendas dos jornais

João Palmeiro refere que os jornais nacionais, que são transportados todos os dias para a Madeira e também para os Açores, não têm a mais pequena possibilidade de serem vendidos de outra maneira que não seja nos pontos de venda. “Para além disso, os jornais da Madeira também sofrerão muito, porque uma parte dos jornais da Madeira já são, hoje em dia, distribuídos porta a porta, mas há outra parte significativa que ainda é vendida em pontos de venda”, acrescenta.

O presidente da Associação Portuguesa da Impresa dá conta da grande preocupação dos jornais da Madeira, indicando que ainda decorria a conferência de imprensa do Governo Regional onde a medida foi anunciada e já estava a receber telefonemas.

“Eu estava a ver o Governo Regional a informar na conferência de imprensa e no mesmo momento estava a receber de jornais da Madeira a pergunta sobre o que é que podemos fazer, como é que podemos fazer, sobretudo porque a associação teve um papel muito importante ao longo de mais de uma década, num problema muito concreto que houve em relação a propriedade de jornais e concorrência desleal na Madeira. E esperemos que tudo isto não seja apenas um resquício dessa velha história que foi muito bem resolvida pelo atual Governo Regional”, refere João Palmeiro.

Jornais preparam as pessoas e explicam a situação

O presidente da API considera que o “online não é suficiente para informar os cidadãos e não é o adequado para o papel mais importante que os jornais têm que ter hoje em dia na nossa sociedade, que não é dar notícias”.

“Os jornais explicam, preparam as pessoas para a retoma, preparam as pessoas para as dificuldades e explicam às pessoas porque é têm que aceitar uma situação que estamos todos a viver, que é muito difícil, mas também que não estamos sozinhos no mundo, que existem soluções, que existem alternativas que vêm de outros sítios do mundo. E esse é o papel único da imprensa e especialmente da imprensa em papel”, observa João Palmeiro.