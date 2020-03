Porto mais do que duplica casos de Covid-19. Veja o número de infetados em Portugal por concelho

Veja também:

Dados divulgados esta segunda-feira, no boletim epidemiológico diário da Direção-Geral da Saúde (DGS), revelam que há 151 concelhos com, pelo menos, três casos confirmados de Covid-19. São mais 15 do que no dia anterior.

De acordo com a lista de casos confirmados por concelho apresentada pela DGS, Portugal tem neste momento um total de 6.543 infetados, um valor superior aquele que foi divulgado durante a conferência de imprensa desta manhã.

No mesmo documento pode ler-se que a lista soma a informação reportada pelas Administrações Regionais de Saúde e Regiões Autónomas, o que pode explicar a disparidade dos números face aqueles que foram apresentados pelo secretário de estado da Saúde, António Sales: 6.498 casos confirmados em Portugal.

Contactada pela Renascença, a DGS não prestou ainda qualquer esclarecimento.

Há 15 novos concelhos que, nas últimas 24 horas, passaram a integrar a lista dos concelhos afetados da DGS:

Alcanena, Azambuja, Peniche, Porto Santo, São Roque do Pico, Torre de Moncorvo e Vieira do Minho - com três casos confirmados

Alenquer, Guarda, Melgaço, Rio Maior, Seia e Torres Novas - com quatro casos confirmados

Trancoso - com cinco casos confirmados

Santiago do Cacém - com seis casos confirmados

O Porto ocupa o topo da tabela com 941 infetados, mais do dobro face ao dia anterior (417), seguido de Lisboa com 633, Vila Nova de Gaia com 344 e Maia com 313.