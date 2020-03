IC19. PSP fiscaliza condutores à entrada de Lisboa

Veja também:

Até ao final desta manhã está a decorrer uma operação da PSP num dos principais acessos a Lisboa - no eixo IC19 com a CRIL - em tudo semelhante à operação que decorreu este fim de semana na ponte 25 de abril.

Os agentes estão desde as 8h00 a fiscalizar condutores no IC19, em Pina Manique, no sentido Sintra-Lisboa.

À Renascença, o porta-voz da Polícia de Segurança Pública explica que se trata de mais uma ação de sensibilização durante o estado de emergência.

Segundo Nuno carocha, a par desta operação de grande envergadura em Lisboa, que vai durar a manhã toda, há outras operações, de menor dimensão, a decorrer por todo o país com equipas móveis.

De acordo com este responsável este tipo de fiscalização vai decorrer até ao fim do estado de emergência.

O último balanço da Direção-Geral da Saúde aponta para 119 mortes e 5.962 casos de infeções confirmadas.

Portugal, onde os primeiros casos confirmados foram registados no dia 2 de março, encontra-se em estado de emergência desde as 00h00 de 19 de março e até às 23h59 de 2 de abril.

Além disso, o Governo declarou no dia 17 o estado de calamidade pública para o concelho de Ovar.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, já infetou perto de 720 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 33 mil. Há ainda 150 mil pessoas que recuperaram.