Estafetas da Uber Eats e Glovo procuram proteger-se do coronavírus, mas “é cada um por si”

Desde que entrou em vigor o estado de emergência em Portugal, a 18 de março, as empresas de entregas de comida como a Uber Eats e a Glovo, bem como as cadeias de restaurantes com entrega ao domicílio, como a Pizza Hut, Telepizza ou a Domino’s, reforçaram as regras de higiene e distanciamento social nas entregas. Mas o que une as primeiras, apps de telemóvel com "parceiros" em vez de funcionários, e as segundas, empresas com contratos de trabalho, termina aí.

João Sousa (nome fictício), 55 anos, é estafeta há 13 na Pizza Hut. Recentemente, aderiu também à Uber Eats, para ganhar algum dinheiro extra nas horas vagas – “a vida não está fácil para ninguém”, desabafa.

Em entrevista à Renasceça, João faz uma distinção clara entre as duas empresas.

“Na Pizza Hut tenho contrato de trabalho, tenho um local físico para mudar de roupa, tomar banho, tenho um cacifo, tenho Segurança Social, tenho seguro de acidentes de trabalho, que já por várias vezes tive de ativar, porque já tive vários acidentes”. João diz ter também “uma espécie” de subsídio de alimentação – uma pizza pequena por dia.

Já na Uber Eats, “não temos nada disso", contrapõe. "É carne para canhão. Não há qualquer filtro na contratação”, não há seguro, não há local de trabalho. “Estamos na rua à espera que nos caia um pedido. É cada um por si.”

Na Uber Eats e na Glovo, qualquer pessoa pode fazer entregas; basta inscrever-se na aplicação como estafeta e apresentar alguns documentos.

Recomendações de higiene e falta de material. “Não podemos parar de trabalhar”

A Uber Eats e a Glovo não fornecem diretamente material de proteção aos seus estafetas, como fazem as cadeias de restaurantes com entrega incluída, como a Pizza Hut, Telepizza ou Domino’s – ainda assim, recomendam-lhes que comprem o seu próprio material.

No caso da Uber Eats, a empresa disponibiliza-se para cobrir os custos, mediante apresentação de fatura, até 25 euros a cada estafeta. Na Glovo, a recomendação não passa disso mesmo.

António Santos, 50 anos, trabalha na Uber Eats há dois anos. Não tem máscara nem luvas, mas em tempos de pandemia anda sempre com um frasco de álcool na mota, para se desinfetar. Costuma, ainda assim, andar com um pano a tapar a boca e diz afastar-se o máximo possível do cliente ao fazer a entrega.