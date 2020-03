Detidos três inspetores do SEF suspeitos da morte de um ucraniano no aeroporto

A Polícia Judiciária deteve três inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, durante a manhã desta segunda-feira, suspeitos de terem estado envolvidos na morte de um cidadão ucraniano. O homem, de 40 anos, terá sido vítima de agressões dentro do Aeroporto de Lisboa.

A notícia, avançada na última noite pela TVI, dá conta da linha de investigação que estará a ser seguida depois de a autópsia ter revelado sinais de agressão e asfixia, como causas da morte.

De acordo com a mesma notícia, o caso remonta ao passado dia 12 de março, quando o SEF não permitiu a entrada em território nacional a um ucraniano oriundo da Turquia, que dizia estar em viagem de turismo.

De acordo com um comunicado oficial “os factos foram cometidos nas instalações do Centro de Instalação Temporária, no aeroporto de Lisboa, no passado dia 12, após a vítima ter supostamente provocado alguns distúrbios no local”.



Os inspetores, que têm 42, 43 e 47 anos, foram detidos por fortes indícios da prática de um crime de homicídio e devem ser ouvidos durante a tarde por um juiz para conhecerem as medidas de coação.

SEF está a colaborar com a investigação

Uma nota do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras informa que o caso foi comunicado no próprio dia ao Procurador Adjunto de turno junto do DIAP de Lisboa e à Inspeção Geral da Administração Interna.

“O SEF está desde o início a colaborar com as autoridades envolvidas na investigação e tomou de imediato as medidas previstas em sede disciplinar.”

Devido a este alegado homicídio, o diretor e o subdiretor da Direção de Fronteiras de Lisboa do SEF cessaram funções partir desta segunda-feira.



O ministro da Administração Interna já determinou a abertura de um inquérito à Direção de Fronteiras de Lisboa do SEF (aeroporto de Lisboa), designadamente ao funcionamento do Espaço Equiparado a Centro de Instalação Temporária.

Também avançou com a abertura de processos disciplinares ao Diretor e Subdiretor de Fronteiras de Lisboa.

[notícia atualizada às 11h47]