Covid-19 nas prisões. Governo está a analisar libertação de reclusos mais vulneráveis

Veja também: Todas as notícias sobre a pandemia de Covid-19

Guias e explicadores: as suas dúvidas esclarecidas

Boletins Covid-19: gráficos, balanços e outros números O Governo está a estudar a hipótese de libertar reclusos vulneráveis das prisões portuguesas por causa da pandemia de Covid-19, mas "é preciso considerar a natureza dos crimes praticados e se as famílias os podem acolher”, anunciou este domingo a ministra da Justiça, Francisca Van Dunem. “O Governo está neste momento a avaliar a situação, sobretudo ao nível da recomendação das Nações Unidas, para a libertação imediata de alguns reclusos mais vulneráveis” e tomará uma opção na próxima semana quando for feita a "avaliação da execução das medidas do Estado de Emergência", disse a ministra, em entrevista à SIC Notícias. Van Dunem refere que "há vários países europeus que já tomaram medidas nesse sentido". e adianta que todos os reclusos com mais de 60 anos ou com comorbidades já foram separados dos restantes. “Tomámos todas as medidas que foram aconselhadas”, garantiu Van Dunem. As declarações seguiram-se a um alerta da ONU, repetido este domingo pela Associação Portuguesa de Apoio ao Recluso (APAR), a pedir a libertação de reclusos mais vulneráveis. Para a APAR, só a saída de 3.500 a 4.000 presos permite gerir a situação nas cadeias portuguesas face à pandemia de Covid-19. A APAR tem vindo a pedir a libertação de alguns reclusos mediante situações específicas, a propósito da pandemia Covid-19, alertando para uma catástrofe caso a doença se espalhe nos estabelecimentos prisionais. O Ministério da Justiça, em comunicado, já tinha dito que o Governo "acompanha com particular atenção a situação que se vive nas prisões portuguesas, face aos riscos específicos decorrentes da emergência de saúde pública ocasionada pela doença Covid-19", e que "ponderará criteriosamente" a recomendação das Nações Unidas para a libertação imediata de alguns reclusos mais vulneráveis, como os idosos e doentes.

Na passada quarta-feira, a alta comissária da ONU para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, pediu a libertação imediata de alguns prisioneiros em todo o mundo, para impedir que a pandemia de Covid-19 provoque danos nas cadeias, espaços de confinamento com elevada densidade populacional, onde os riscos de propagação do coronavírus são elevados. A APAR, num comunicado hoje divulgado, reafirma que “o critério mais indicado para a alteração do cumprimento da pena, em regime de prisão domiciliária - e não libertação! - de reclusos, deveria ter, como base, a idade e o estado de saúde, sem esquecer as reclusas grávidas ou com filhos pequenos e os condenados a penas de pequena duração, ou no fim do seu cumprimento, sempre que a aplicação da medida não cause alarme social". Se não for essa a opção, diz APAR, “dificilmente se evitará uma tragédia”. E diz que a libertação de reclusos depender de já terem beneficiado de saídas jurisdicionais (vulgo precárias) “é limitativa e tem por base um critério completamente errado”.