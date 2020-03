​Chaves e Vila Real com centros de rastreio. Iniciativas lideradas pelas autarquias

Já está em funcionamento o centro de rastreio à Covid-19, em Vila Real, com capacidade para realizar 100 análises diárias. Foi instalado no centro de formação dos Bombeiros da Cruz Verde e permite “duplicar a capacidade de resposta neste concelho”.

O centro surge de uma parceria do município com o Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) Marão e Douro Norte e a corporação dos bombeiros da Cruz Verde e está aberto aos concelhos limítrofes.

A nova unidade está aberta das 8h00 às 17h00, de segunda-feira a domingo. E as pessoas podem fazer o teste a pé ou de carro, sem ser preciso sair da viatura. “Apenas poderão recorrer a este centro de testes as pessoas que para ele sejam encaminhadas, quer pela Linha Saúde 24, quer por indicação médica”, realça Rui Santos.

Chaves prepara abertura para quarta-feira

Em Chaves, o centro de diagnóstico à Covid-19, destinado à recolha de testes feitos ao nível de cuidados de saúde primários no Alto Tâmega, deverá arrancar na quarta-feira. A estrutura vai ser implementada no centro cívico de Chaves e resulta de uma parceria entre os municípios da Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega (CIMAT) e os Laboratórios Germano de Sousa.

“Vai servir para dar resposta a todas as solicitações que venham do Agrupamento dos Centros de Saúde do Alto Tâmega e Barroso e vemos, por esta via, aumentada a capacidade de resposta ao diagnóstico", explica o autarca Nuno Vaz.

A unidade prevê a realização de testes à Covid-19 sem sair do carro e “vai permitir que todas as recolhas de todos os testes que possam ser feitos a nível de cuidados de saúde primários possam ser aqui tratados”.

De acordo com o presidente da Câmara Municipal de Chaves, a solução permite que sejam diagnosticados os testes autorizados através da Linha de Saúde 24 e comparticipados pelo Serviço Nacional de Saúde. Contudo, a unidade também está aberta a outras entidades que tenham convenção dos subsistemas de saúde, sempre com indicação terapêutica e médica.

“Por esta via, todo o Alto Tâmega vai ganhar uma capacidade adicional de realização de diagnósticos da Covid-19”, salienta, lembrando que esta solução encontrada pelos municípios de Chaves, Boticas, Montalegre, Valpaços, Vila Pouca de Aguiar e Ribeira de Pena é “partilhada com as autoridades de saúde, em particular a Administração Regional de Saúde (ARS) do Norte”.