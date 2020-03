Balanço DGS. Há 140 mortos e 6.408 infetados

Veja também:

O balanço diário da Direção-Geral da Saúde confirma 140 para mortes e 6.408 casos de infeções confirmadas.

O relatório da situação epidemiológica em Portugal, com dados atualizados até às 24h00 de domingo, indica que a região Norte é a que regista o maior número de mortes (74), seguida da região Centro (34), da região de Lisboa e Vale do Tejo, com 30 óbitos, e do Algarve, que hoje regista dois mortos.

Segundo a DGS, há 4.845 pessoas que aguardam os resultados das análises e 11.482 mil estão sob vigilância.

Os números desta segunda-feira revelam que estão internados 571 pacientes, dos quais 164 estão nos cuidados intensivos.

Os casos recuperados mantêm-se nos 43.

Portugal, onde os primeiros casos confirmados foram registados no dia 2 de março, encontra-se em estado de emergência desde as 00h00 de 19 de março e até às 23h59 de 2 de abril. Além disso, o Governo declarou no dia 17 o estado de calamidade pública para o concelho de Ovar.