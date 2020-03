Twitter apaga vídeos de Bolsonaro por violarem recomendações para conter surto de coronavírus

Veja também:

A rede social Twitter bloqueou dois vídeos publicados no perfil oficial do Presidente brasileiro sobre a visita que fez este domingo a vários pontos de Brasília, contrariando as recomendações sanitárias para conter o coronavírus.

"Este 'tweet' não está mais disponível porque violou as regras do Twitter", pode ler-se na conta do perfil do Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro.

Nos dois vídeos apagados, o Presidente do Brasil, de 65 anos, defendeu o fim das medidas de contenção em vigor em muitos estados do país e o uso de cloroquina no tratamento da doença, apesar da eficácia do medicamento ainda não ter sido totalmente comprovada.

Numa nota enviada aos 'media' locais, o Twitter lembrou que recentemente incluiu nos seus critérios de exclusão mensagens que fossem "contra informações de saúde pública direcionadas por fontes oficiais e que poderiam colocar as pessoas em maior risco de transmitir a covid-19".

O primeiro dos vídeos bloqueados foi em Taguatinga, uma das cidades satélites da capital brasileira, no qual se via Bolsonaro a conversar com um vendedor ambulante de espetos de carne.

"Eu conversei com as pessoas e elas querem trabalhar. É o que eu disse desde o início. Vamos tomar cuidado, com mais de 65 [anos] deve ficar em casa", disse o governante.

Por outro lado, defendeu que a cloroquina, um medicamento usado contra a malária e outras doenças, "está funcionando em todos os lugares" contra o novo vírus.