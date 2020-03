​Itália. OMS prevê para breve a estabilização da pandemia

Veja também:

A Organização Mundial da Saúde (OMS) admite que a pandemia em Itália poderá estabilizar no curto prazo.



No habitual briefing diário na sede da OMS, em Genebra, Mike Ryan, responsável daquele organismo para situações de emergência em saúde pública considera que “todas as restrições impostas no país, nas duas últimas semanas, deverão levar a uma estabilização da epidemia do novo coronavírus”.

Numa altura em que a contabilidade em Itália se situa nas 11.591 mortes, a boa notícia tem sido a redução do número de vítimas num só dia.

Sexta-feira foi o dia mais mortífero desde o início da pandemia, com 919 mortes. Esta segunda-feira, foram anunciados 812 óbitos por Covid-19.

Face à evolução registada no país, Mike Ryan acredita que “estejamos perto de conter a pandemia em Itália e, também, em Espanha, mas o vírus não diminui por si só”.

Este responsável da OMS lembra que “só um amplo esforço de todos os meios de saúde pública permitirá eliminar esta pandemia, daí que seja necessário manter um acompanhamento vigilante” nos tempos que se seguem.

Evolução do coronavírus na Europa