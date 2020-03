​Há 22 países sem casos reportados de coronavírus. Saiba quais são

Neste momento os 22 países e territórios que não contabilizam casos confirmados de covid-19 são:

África: Serra Leoa, São Tomé e Príncipe, Burundi, Comores, Lesoto, Sudão do Sul, Malawi, Sahara Ocidental.



Ásia: Iémen, Turquemenistão, Tajiquistão, Coreia do Norte.

Oceania: Micronésia, Ilhas Marshall, Nauru, Kiribati, Ilhas Salomão, Tuvalu, Vanuatu, Samoa, Tonga e Palau, embora este último tenha um caso suspeito.

Dúvidas

A inexistência de capacidade de diagnóstico pode justificar a presença nesta lista de alguns países. Dois casos flagrantes são o Turquemenistão e o Iémen, que atravessa uma guerra civil há vários anos.

O Turquemenistão é um dos poucos países da Eurásia para os quais não existem dados no mapa on-line oficial do instituto Johns Hopkins sobre casos confirmados de coronavírus. Isso pode dever-se à notória dificuldade em obter informações precisas sobre país, onde as informações são estritamente controladas e a censura aos meios de comunicação social é omnipresente.



Já a Coreia do Norte é um Estado do qual é praticamente impossível obter dados rigorosos. Circulou um boato de que o primeiro caso positivo em Pyongyang tinha sido executado, mas este carece de qualquer prova. Se há país no mundo que é isolado é a Coreia, que tem apenas duas fronteiras terrestres, mas se a fronteira com a Coreia do Sul é muito controlada, já a fronteira com a China, onde a epidemia começou, é bastante porosa, o que torna dúbia a indicação de não haver casos naquele país.

A Síria também fazia parte deste lote, mas anunciou o seu primeiro caso no domingo, dia 22 de março, entre fortes suspeitas de que outros casos existentes tinham estado a ser encobertos.