França regista maior número de mortes por Covid-19 num dia

França registou 418 novas mortes por Covid-19 esta segunda-feira, o número mais elevado num dia desde o início da pandemia.

O país contabiliza, agora, 3.024 mortes devido ao novo coronavírus, além de 44.450 casos confirmados, fruto dos 4.276 novos contágios nas últimas 24 horas.

Os hospitais franceses têm 20.946 pacientes internados com Covid-19, dos quais 5.056 estão nos cuidados intensivos. Esta segunda-feira, aumentou em 9% o número de pessoas que entraram em estado grave e precisam de ajuda para respirar.

Luz ao fundo do túnel

O diretor-geral da Saúde de França, Jerôme Salomon, acredita que o número de hospitalizações deve começar a diminuir a partir do próximo fim de semana.

"A partir deste fim de semana, devemos ter menos pessoas que chegam aos hospitais e aos serviços de cuidados intensivos", indicou.

França já ultrapassou o Irão (41.495) e é o sexto país do mundo com mais casos confirmados. Na contagem de mortes, contudo, é o quarto país com piores números, apenas atrás de Itália (11.591), Espanha (7.340) e China (3.304).

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, já infetou mais de 727 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram perto de 35 mil.