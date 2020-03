Equipa da Mercedes de F1 fabrica alternativa a ventiladores para doentes com Covid-19

Se os testes iniciais correrem dentro do esperado, a fábrica da Mercedes terá capacidade para produzir mil aparelhos CPAP por dia, dentro de uma semana. A invenção já foi aprovada pela Agência Reguladora de Medicamentos e Produtos de Saúde, uma agência executiva do Departamento de Saúde e Assistência Social do Reino Unido.

De acordo com a BBC, alguns testes iniciais feitos na região da Lombardia, na Itália, indicam que 50% dos pacientes que usaram estes aparelhos não precisaram de recorrer à ventilação mecânica, nos cuidados intensivos.

Ao contrário de uma simples máscara de oxigénio, os CPAP fornecem ar e oxigénio sob pressão, portanto, é necessária uma máscara bem selada à volta da boca e do nariz do paciente. Este método é considerado menos invasivo do que um ventilador, que obriga os doentes a serem sedados e a terem um tubo inserido na via respiratória.

Neste momento, existem 722.435 casos confirmados de infeção de Covid-19 no mundo.

O número total de mortes encontra-se nas 33.997 e 151.991 pessoas já recuperaram da doença.