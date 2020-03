Coronavírus. Espanha com mais 812 mortes nas últimas 24 horas

Veja também:

Morreram mais 812 pessoas devido ao coronavírus em Espanha, de acordo com a última atualização das autoridades sanitárias.

Segundo o Ministério da Saúde, o total de mortes sobe para 7.340. Domingo, com 838, foi o dia com mais mortes registadas até à data.

O total de infetados subiu de 78.797 para 85.195, um aumento de 6.398 doentes pela Covid-19. Há ainda 5.231 infetados em cuidados intensivos.

Espanha superou a China no número total de infetados. O país onde surgiu o coronavírus anunciou cerca de 81 mil casos positivos. Espanha tem agora apenas menos infetados do que a Itália, que soma cerca de 97 mil infetados, e Estados Unidos da América, que totaliza mais de 140 mil doentes pela Covid-19.

Espanha continua a ser o segundo país do mundo com mais mortes, apenas superado pela Itália, que já superou os dez mil óbitos.

Diretor dos serviços de saúde infetado

Fernando Simón está à espera de uma contra-análise ao coronavírus, depois do primeiro teste ter acusado positivo. O diretor dos serviços de saúde de Espanha é quem tem dado a cara todos os dias na divulgação do número de infectados e de mortos no país

Já esta manhã, Simón falhou a conferência de imprensa habitual e também não estará presente na reunião diária com o governo de Pedro Sanchez