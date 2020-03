Brexit. Cidadãos europeus podem esperar, Boris encaminha apoios para combater covid-19

Veja também:

O governo britânico vai reduzir o apoio ao processo de candidaturas à residência no Reino Unido obrigatório para europeus por causa do Brexit e encaminhar recursos para a resposta à pandemia de covid-19.

Numa comunicação enviada esta segunda-feira, o Ministério do Interior disse que o centro de contacto deixou de responder a telefonemas, os locais de verificação de documentos de passaporte fecharam e o serviço de verificação via postal foi suspenso. Dúvidas e apoio a organização vai continuar por correio eletrónico e a verificação de documentos pode ser feita através da aplicação móvel, adianta.

As medidas foram tomadas, justifica o Ministério, para respeitar as orientações das autoridades sanitárias, prometendo retomá-las “assim que for seguro”.

Na passada segunda-feira, o governo britânico decretou o confinamento obrigatório para todos os cidadãos, os quais só podem sair para fazer compras de bens essenciais, exercício uma vez por dia, dar assistência a uma pessoa vulnerável ou para trabalhar, se não o puderem fazer de casa.

"Ainda faltam 15 meses para o prazo de 30 de junho de 2021 das candidaturas ao Esquema de Residência da UE, e há muito apoio disponível online para ajudar aqueles que desejam se inscrever”, vinca o correio eletrónico.

As estatísticas mais recentes davam conta de que mais de três milhões de europeus já pediram o estatuto de residente no Reino Unido obrigatório a partir do próximo ano, entre quais 266 mil portugueses. O sistema de regularização migratória ["settlement status"] foi aberto no âmbito do processo do ‘Brexit’, pois a saída do Reino Unido da União Europeia (UE), concretizada a 31 de janeiro, determina o fim da liberdade de circulação do movimento nestes dois espaços.

Os cidadãos europeus, bem como os suíços, noruegueses, islandeses e nacionais do Liechtenstein, têm até 30 de junho de 2021 para se registarem, processo que é inteiramente digital.

O título permanente ("settled status") é acessível aos residentes há cinco anos no Reino Unido e do título provisório ("pre-settled status") aos que ainda precisam de completar o tempo necessário.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 727 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram perto de 35 mil. Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

O Reino Unido registou até agora 1.408 mortes entre 22.141 casos de pessoas infetadas com a covid-19, informou hoje o Ministério da Saúde britânico.