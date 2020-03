Coronavírus. Treinador de futsal Alípio Matos apresenta melhorias

Veja também:

Alípio Matos, a quem foi diagnosticado o novo coronavírus, está a apresentar melhorias significativas, avançou fonte próxima do treinador de futsal a Bola Branca.

O técnico de 62 anos foi internado no Hospital de Cascais há cerca de uma semana, encontrando-se sob vigilância. Alípio Matos apresenta um quadro clínico estável e ainda esta segunda-feira será submetido a novo teste para aferir do estado da infeção.

Presidente do Belenenses enaltece força de campeão de Alípio



O presidente do Clube Futebol Os Belenenses - Alípio Matos orientou a equipa de futsal até outubro do ano passado - está a acompanhar a situação clínica do experiente treinador.

"Temos muito respeito e apreço por ele. Falei com ele anteontem e estava numa situação estável. Está sob vigilância", adianta Patrick Morais de Carvalho, deixando uma mensagem de força a Alípio Matos.

"É um campeão. Um homem íntegro, de grande verticalidade e de valor desportivo. Na sua vida, teve de travar variadíssimas batalhas e nesta, que é a maior da vida dele, tenho a certeza absoluta de que vai sair vencedor e vai voltar ao convívio de todos", crê o líder do emblema lisboeta.