Presidende do D. Aves defende conclusão dos campeonatos

A viver um momento de grande turbulência, o Desportivo das Aves, último classificado da I Liga e com dois meses de salários em atraso, quer ter uma palavra a dizer no que diz respeito aos calendários da Liga, até ao fim da época.

Com os campeonatos parados devido à pandemia do novo coronavírus reside a dúvida sobre se as provas serão concluídas e quando isso poderá suceder.

Em entrevista a Bola Branca, Armando Silva, presidente do clube, defende que a competição deve ser reatada logo que possível, sabendo, no entanto, das dificuldades que irão surgir caso isso só aconteça nos meses do verão.

"Na minha opinião, os campeonatos devem ser concluidos. O Aves está em zona de descida de divisão mas ainda tudo é possível. Penso que terminar o campeonato, nesta altura, pode ser prejudicial para o clube. A situação da pandemia vai arrastar-se, pelo que temos ouvido pelos especialistas isto vai prolongar-se a nível europeu e mundial. Não é andar a reboque dos outros, mas vamos ter de seguir as normas e decisões da UEFA. Entrar com o campeonato por julho e agosto tem implicações a nível fisico para os jogadores que estão parados há quase três semanas. O Aves quer ter uma palavra a dizer, neste aspeto", referiu.

O campeonato foi interrompido à 24.ª jornada e o Aves está a nove pontos do Paços de Ferreira, a primeira equipa acima da zona de despromoção.

Para além da posição complicada na tabela, a SAD vive dias complicados devido aos ordenados em atraso aos jogadores e membros da equipa técnica, liderada por Nuno Manta Santos. Os responsáveis têm de fazer prova de pagamento de dois meses de salários até ao final desta semana e Armando Silva acredita que isso vai acontecer.

"A SAD não atravessa um bom momento devido aos salários em atraso. O clube está ao lado do senhor Wei Zhao, admnistrador da SAD. Ele prometeu pagar pelo menos dois salários até ao dia dois de abril e estamos confiantes de que isso vai acontecer. Estou em contacto com ele e acredito que o vai fazer, apesar das dificuldades. Caso isso não aconteça, podemos perder de dois a cinco pontos, o que iria piorar a situação da equipa a nível classificativo", conclui.