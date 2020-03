Corte de salários. Vasco Faísca disponível para "solução solidária"

A redução salarial é uma medida que está a ser adotada por vários clubes, entre eles alguns grandes da Europa, e em Portugal o tema já é debatido. Joaquim Evangelista, presidente do Sindicato dos Jogadores, considera que neste momento não há motivo para equacionar esse cenário , justificando que "as receitas foram antecipadas e o impacto financeiro não é evidente".

Vasco Faísca aborda a possibilidade de um corte dos salários no futebol português como uma solução a debater entre todos. O antigo jogador, agora treinador do Braga B, diz à Renascença estar disponível para "encontrar uma solução solidária".

Contratado para treinar o Braga B, após a promoção de Rúben Amorim à equipa principal e depois de ter começado a época no Olhanense, Vasco Faísca revela que tem "contacto quase diário com os atletas", desde a paragem. A sua equipa está a lutar pela subida à II Liga e os jogadores "vão mantendo a forma física, pois não sabemos quando a competição vai voltar", informa.

Dor por Itália

O antigo central está a viver o impacto da Covid-19 de uma forma muito particular, dada a sua ligação a Itália, país onde viveu quase 15 anos. "Estou triste e preocupado pois tenho uma forte ligação a Itália. Eu e a minha família, a minha mulher, a minha filha. É o país onde vivi uma grande parte da minha vida adulta e onde temos pessoas muito próximas. Mas temos esperança que o problerma seja ultrapassado, as notícias mais recentes começam a ser mais animadoras", conclui.

Itália é o país com maior número de mortes por Covid-19. O país está em isolamento, numa altura em que os especialistas acreditam que a doença está a atingir o pico.

Vasco Faísca jogou no Vicenza, no Padova, no Ascoli e terminou carreira com passagens por Matera, Maceratese e Virtus Francavilla.