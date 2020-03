​AF Aveiro vai homenagear Vítor Godinho

O presidente da Associação de Futebol de Aveiro anuncia, em entrevista à Renascença, que o jovem Vítor Godinho será homenageado quando a atividade desportiva regressar ao distrito. Arménio Pinho deixa uma palavra de solidariedade à família e explica que a memória do menino de 14 anos que faleceu ontem, com Covid-19, mas ainda sem se saber se foi o motivo da morte.

“Vítor Godinho tinha 14 anos e sete de prática desportiva no futsal. Foi campeão distrital de sub-15. Informaram-me há algum tempo que ele tinha sintomas de mal-estar e fez alguns exames de despistagem. Foi internado sábado no Hospital de São Sebastião onde veio a falecer ontem. A Ministra da Saúde e Diretora-Geral da Saúde confirmaram que o jovem atleta acusou positivo no teste do coronavírus mas as causas da morte são desconhecidas, há muitas dúvidas no ar e há que aguardar todos os resultados e conclusões”, afirma com prudência.



A memória de Vítor Godinho será evocada necessariamente mais adiante, porque "o estado de emergência é tempo de contenção social e de recato". "Aproveito para deixar uma palavra amiga e de conforto para a família do Vítor Godinho que está a sofrer muito bem como aos amigos e ao clube. Trata-se da perda de uma vida humana, de um jovem, que não deixa ninguém indiferente. Quando tudo isto passar, a Associação de Futebol de Aveiro e o clube acertarão a melhor forma de homenagear a memória deste jovem praticante de futsal”, refere.

Casos dos desportistas de Ovar estão resolvidos

A Associação de Futebol de Aveiro está a monitorizar todos os casos do novo coronavírus do distrito e Arménio Pinho tem boas notícias relativamente aos casos do concelho de Ovar. “Os problemas relacionados com o novo coronavírus no concelho de Ovar, com um treinador e alguns atletas, tempos conhecimento que evoluíram de forma favorável e estão resolvidos. Continuamos a acompanhar com toda a atenção tudo o que se passa no nosso distrito de Aveiro”, acrescenta.

O presidente da Associação de Futebol de Aveiro enumera as medidas tomadas depois de conhecida a pandemia. “Suspendemos toda a atividade desportiva em Aveiro no dia 10. Criámos um plano de contingência, encerramos as nossas instalações e criamos um gabinete de crise para onde as pessoas e os clubes ligam para esclarecer todos os assuntos. Estamos em teletrabalho com alguns elementos e já encerramos a época nos escalões jovens”, anuncia.

Portugal está em estado de emergência e Ovar, concelho do distrito de Aveiro, está isolada por uma cerca sanitária.