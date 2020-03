​Renovação do contrato de Jorge Jesus cada vez mais complicada

Depois do presidente do clube brasileiro, Rodolfo Landim, ter admitido que a proposta de Jorge Jesus para renovar contrato está “além” das possibilidades do Flamengo, surge mais um contratempo no processo negocial, o câmbio da moeda.



Em Junho de 2019, quando o treinador chegou ao brasil, um euro correspondia a 4,39 reais. Neste momento o euro vale 5,70 reais. Esta desvalorização da moeda brasileira é uma complicação para o Flamengo.

O actual contrato termina no mês de Junho, depois de ter conquistado o campeonato brasileiro, a Taça dos Libertadores, a Recopa sul-americana, a Supertaça do Brasil e ser finalista vencido do Mundial de Clubes.