Premier League pode resolver-se em "mega evento" de dois meses

A Premier League pode ser finalizada através de um "mega evento" televisivo, ao estilo de um estágio de preparação para uma grande competição de seleções, com 92 jogos à porta fechada em dois meses, segundo avança o jornal inglês "The Independent", esta segunda-feira.

Explica aquela publicação que os clubes gostam da ideia de estágios isolados, com jogos a realizarem-se todos os dias, em junho e julho, no centro de Inglaterra.

Jogadores, "staff", árbitros, operadores de câmara e todos os outros intervenientes teriam de ficar confinados a hotéis separados, conforme o clube, e longe das famílias, como seria feito para um Mundial ou um Europeu, mas com testes regulares à Covid-19 e em condições de quarentena. O objetivo é reduzir ao máximo o risco de contágio, já que um novo caso deitaria tudo por terra.

Há, ainda, a possibilidade de reservar todo um hospital privado para a Premier League, durante esses dois meses, para tratar de possíveis lesões.

A opção menos desejada é cancelar o campeonato deste ano, dado que castigaria as equipas com melhor rendimento - como o Liverpool, que lidera com 25 pontos de avanço e a que faltam duas vitórias para ser campeão - e premiaria aquelas que pior se exibiram, durante a época.

A Premier League está suspensa até, pelo menos, 30 de abril, devido à pandemia do novo coronavírus, que no Reino Unido já infetou 22.141 pessoas e fez 1.408 mortes.