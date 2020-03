Cristiano Ronaldo: "Vamos ajudar todos os profissionais de saúde que estão a lutar para salvar vidas"

Veja também:

Cristiano Ronaldo deixou, esta segunda-feira, uma mensagem de apoio aos profissionais de saúde que estão na linha da frente do combate à pandemia do novo coronavírus.

Em publicação no Instagram, o internacional português, cujo salário foi recentemente reduzido pela Juventus, de forma a conter as perdas financeiras decorrentes da paragem das competições, deixou um apelo aos seus fãs.

"Neste momento difícil para todo o mundo, devemos estar gratos pelo que mais importa - a nossa saúde, a nossa família, aqueles que amamos. Fiquem em casa e vamos ajudar todos os profissionais de saúde que estão a lutar para salvar vidas", escreveu o avançado.

Cristiano Ronaldo, que tem mais que um colega de equipa da Juventus infetado com Covid-19, está na Madeira, em isolamento, à espera que a pandemia passe.

O goleador e o seu agente, Jorge Mendes, vão equipar uma ala do Hospital Santo António, no Porto, para cuidados intensivos. Algo que vai permitir a abertura de 15 camas, integralmente equipadas com ventiladores, monitores e restante equipamento. Como forma de agradecimento, a nova ala vai ter o nome dos dois benfeitores.