Coronavírus. Portugueses triplicam compra de papel higiénico

Há uma preocupação acrescida entre os portugueses com o armazenamento de produtos de higiene pessoal e do lar. Estes produtos aumentaram as vendas nos hípers e supermercados nacionais em 95% com destaque para o papel higiénico em que as compras triplicaram. Os produtos alimentares também cresceram em 91%.

Estas são algumas das conclusões da segunda edição do Barómetro semanal da Nielsen, que compara o impacto no consumo da pandemia Covid-19 e que revela um elevado crescimento para os bens de grande consumo, na semana de 9 a 15 de Março deste ano, em relação ao período homólogo do ano anterior.

No total de todos os bens de consumo, no período em causa, o crescimento foi de 65%.

“Os portugueses começaram nesta semana a preparar a sua despensa e o destaque foi para as categorias mais essenciais para enfrentar esta situação”, diz a consultora em comunicado.

Papel higiénico é rei, mas congelados e conservas não ficam atrás

Além do crescimento brutal de papel higiénico também os lenços, rolos e guardanapos, produtos para roupa e loiça, limpeza do lar, higiene corporal, fraldas/toalhetes e cuidados de saúde também ultrapassam o dobro das vendas.