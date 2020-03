Madeira anuncia medidas mais restritivas para combater pandemia de Covid-19

Veja também:

O Governo regional da Madeira anunciou este domingo medidas mais restritivas para conter a pandemia da Covid-19 no arquipélago.

A partir de terça-feira, só as atividades essenciais continuarão em atividade, anunciou Miguel Albuquerque, referindo que também a venda de jornais vai ter de acabar por ora.

"Todas as atividades não essenciais neste momento cessam funções a partir das 00h horas do dia 31 [de março]. Isso implica quer as atividades de construção civil quer obviamente, também, o comércio de jornais e revistas."

O que isto significa, adiantou o chefe do Governo regional, é que "as atividades económicas que estarão em atividade a partir do dia 31 de março serão apenas aquelas essenciais à manutenção das cadeias de abastecimento energético, alimentar e todas aquelas as atividades fundamentais para a vida coletiva".