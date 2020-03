Coronavírus. Retirada de presos vulneráveis “já devia estar definida”

“É só o maior estabelecimento prisional do país”, com “tem cerca de 1.100 reclusos”, sublinha o sindicalista.

Nesta altura, estão confirmados três casos de infeção pelo novo coronavírus nas prisões portuguesas . O mais recente, conhecido durante a noite de sábado/madrugada de domingo, é o de um guarda prisional do estabelecimento de Custoias, no Porto.

“Isto já devia estar planeado, não é vir agora dizer que está a pensar, quando os outros países até ainda não libertaram [os reclusos mais frágeis] e já atingiram um nível muito mais grave da pandemia, com efeitos dramáticos em Itália, com tumultos até em vários estabelecimentos prisionais”, afirma.

A possibilidade de afastar os detidos em situação de maior vulnerabilidade da convivência com os outros já deveria ter sido pensada, defende o presidente do Sindicato do Corpo da Guarda Prisional.

“Como é que se vai conseguir perceber em que ponto está Custoias em termos da infeção? Isso preocupa-nos muito, porque são cerca de 15 guardas prisionais que trabalham no EP Porto e que na sua generalidade, até quinta-feira, podem ter corrido o risco de ter ficado contaminados no contacto com esse colega”, afirma.

Jorge Alves questiona mesmo se o caso conhecido do guarda prisional será o único. “Se assim for, menos mal, mas é sempre muito mau isto acontecer, quando nós, há muito tempo, temos vindo a alertar a direção-geral e a apelar que reduzam as possibilidades de contágio monitorizando o pessoal, alterando o horário de trabalho, impedindo entradas e saídas nos estabelecimentos prisionais de pessoas que possam contribuir para um contágio generalizado do pessoal”.