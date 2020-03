Coronavírus. INEM com escassez de meios obrigado a escolher quem testa

No concelho onde surgiu o primeiro caso do país de positivos de Covid-19 num lar de idosos, o autarca reclama um laboratório para poder testar toda a população sénior dos lares. “Nós reivindicamos a criação de condições no concelho a nível da avaliação e rastreio nos nossos lares residenciais para testar” diz o autarca.

Paulo Cunha alerta para o facto de que os profissionais do INEM “já não conseguem avaliar e monitorizar todos os que têm sintomas e entre os que têm sintomas, têm uma escala de prioridades”. Preocupado por não poder testar todos os que tiveram em contato com casos positivos, o autarca lamenta: “Aquilo com que hoje somos confrontados é com situações em lares residências em que as equipas do INEM já fazem seleção entre os sintomáticos”.

Segundo lar de idosos com casos positivos em Famalicão

Em entrevista à Renascença, o autarca Paulo Cunha revela que no concelho de Vila Nova de Famalicão há um segundo lar de idosos com casos positivos. Trata-se do lar do Centro Social e Cultural de S. Pedro de Bairro, onde diz o presidente da câmara há 50 utentes. Já antes tinham sido registados casos na Residência Pratinha, em Cavalões, onde dos 33 utentes, vinte estavam infetados, bem como dez funcionários.

Neste segundo lar “dos 50 utentes, só nove foram testados, oito deram positivo. A nível dos colaboradores, dez deram resultado também positivo” contabiliza Paulo Cunha. O autarca alerta, no entanto, que “este resultado pode não ser real porque só temos uma amostra. Não temos ainda a avaliação feita a todos os utentes e a todos os trabalhadores. Era fundamental que isso acontecesse” desabafa o presidente da câmara.