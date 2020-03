Coronavírus em Portugal. Veja o número de casos por concelho. Há 16 novas localidades na lista

Veja também:

Os dados parciais divulgados neste domingo, no boletim epidemiológico diário da Direção-Geral da Saúde (DGS), revelam que há 137 concelhos com, pelo menos, um caso confirmado de Covid-19 – mais 16 do que no dia anterior.

Lisboa continua a liderar a lista com um total de 594 casos confirmados de infeção, tendo sido também a localidade que verificou o maior crescimento no número de infetados nas últimas 24 horas, com 228 novos casos.

Seguem-se Vila Nova de Gaia (351), Gondomar (242) e Coimbra (199), com 89 novos casos confirmados desde sábado.

Há 16 novas localidades que, nas últimas 24 horas, passaram a integrar a lista dos concelhos afetados da DGS: