"Lay-off". Governo corrige: empresas não podem ter dívidas às Finanças nem à Segurança Social

Veja também:

O Governo voltou a impor a regularização das prestações à Autoridade Tributária e à Segurança Social como condição para as empresas poderem aderir ao regime do "lay-off" simplificado.

Essa exigência constava expressamente da primeira portaria publicada pelo Governo no dia 15 de março.

Contudo, não fazia parte do decreto-lei que procedeu à penúltima alteração do regime, o decreto- lei 10-G/2020, de 26 de março, que se seguiu ao Conselho de Ministros. Em conferência de imprensa, após essa reunião, o ministro da Economia, Siza Vieira, também confirmou que só as empresas que não tenham dívidas com o fisco nem com a Segurança Social podem aceder às linhas de crédito garantidas pelo Estado.

O facto de o Governo ter deixado cair essa exigência era uma boa notícia para muitas micro e pequenas empresas que não têm as suas contribuições ao Estado cabalmente regularizadas.

No entanto, nem dois dias depois, o Governo publicou uma retificação do decreto-lei que volta a introduzir a exigência das contas acertadas com o Estado.