​Calculadoras “lay-off”. Quanto paga uma empresa a trabalhadores com contrato suspenso ou horário reduzido?

As empresas que pretendam aderir ao regime de “lay-off” simplificado têm disponíveis duas calculadoras online, criadas pelo Instituto de Segurança Social, para simular o valor que ficará a seu encargo, por cada trabalhador, e o valor que o Estado suportará - tanto em casos de suspensão de contrato de trabalho, como em casos de redução do horário de trabalho.



Aos trabalhadores com contrato suspenso, a Segurança Social paga 70% do salário e o empregador fica responsável por 30%. Por exemplo, num salário bruto de 1.000€, em que o trabalhador recebe 666.67€ líquidos, o empregador fica responsável pelo pagamento de 200€ e a Segurança Social contribui com 466.67€. Esta medida, que o Governo criou como resposta à pandemia de Covid-19, prevê isenção do pagamento de Segurança Social, valor que complementaria os 1.000€.

No que diz respeito a trabalhadores com redução do horário de trabalho, os valores a calcular dependem da percentagem parcial de trabalho determinada pelas empresas.

Considerando o exemplo anterior, de um salário bruto de 1.000€, com redução de 50% do horário, a entidade empregadora teria de comparticipar 550€: 500€ com retribuição pelo trabalho a meio tempo e 50€ de compensação pela redução de horário. A Segurança Social completaria o valor líquido (666.67€) com 116.67€. Estes valores estão dependentes da percentagem de trabalho parcial aplicada a cada trabalhador.