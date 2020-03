Seis caso de coronavírus confirmados no Vaticano

Veja também:

Há mais um caso confirmado de Covid-19 no Vaticano. A informação foi confirmada este sábado pelo diretor da sala de imprensa, o que faz subir para seis o total de casos confirmados de infeção na Santa Sé.

Segundo Matteo Bruni, assessor do Vaticano, em comunicado, “trata-se de um funcionário da Secretaria de Estado. residente na Casa Santa Marta que foi colocado em isolamento”.

“Apesar das suas condições de saúde não serem particularmente críticas, como precaução, a pessoa foi internada num hospital de Roma e está sob observação”, acrescenta.

Após mais este caso positivo no Vaticano, “foram reforçadas as medidas de desinfeção do seu local de trabalho e da residência e foram reconstruídos os contactos mais recentes realizados pelo doente”.

No total, já foram realizados testes a mais de 170 funcionários da Santa Sé e moradores da Casa Santa Marta. Até agora seis das pessoas testaram posivo a infeção pelo novo coronavírus.

O comunicado termina reafirmando que “nem o Santo Padre nem seus colaboradores mais próximos estão afetados”.

Dados do coronavírus na Europa