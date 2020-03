​TAP faz voo direto mais longo da sua história para ir buscar material médico à China

Veja também:

Partiu este sábado à tarde do aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, aquele que será o voo direto mais longo da TAP. O voo TP9594 tem por destino Xangai e tem por objetivo recolher material médico de combate ao surto de coronavírus.



Ao que a Renascença apurou junto de várias fontes aeroportuárias, trata-se de um voo contratado por um cliente privado que vai à China buscar esse material. O voo terá uma duração aproximada de 14 horas, sem paragens, tornando-se num marco na história da transportadora aérea que opera há 75 anos.

Já na sexta-feira à noite chegou a Lisboa um avião da Hi Fly fretado pela Mirpuri Foundation que fez viagem semelhante. No entanto, a bordo do aparelho chegaram apenas 24 das 35 toneladas de material médico previstas.