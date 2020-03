Morreu Miranda Calha, antigo secretário de Estado e deputado do PS

Júlio Miranda Calha, antigo deputado do Partido Socialista, morreu este sábado vítima de um AVC (Acidente Vascular Cerebral). Tinha 72 anos.

A informação foi confirmada à Renascença por João Soares. "Recebi com tristeza há pouco a notícia da morte do dr. Júlio Francisco Miranda Calha, de quem era amigo. Era um quadro veterano do Partido Socialista com quem eu tinha relações de amizade e de camaradagem partidária desde há muito tempo."

Numa nota de pesar, na qual envia condolências à família e amigos de Miranda Calha, o Presidente da República diz ter recebido com "muita tristeza" a notícia da morte súbita do antigo deputado, com quem Marcelo partilhou, "no longínquo ano de 1975, a responsabilidade de deputado à Assembleia que elaborou a Constituição Portuguesa".

"Teve uma vida preenchida ao serviço de Portugal, que serviu como autarca, membro de vários governos e deputado em múltiplas legislaturas", recorda Marcelo Rebelo de Sousa. "Licenciado em letras e professor no início da sua carreira, especialista em matéria da Defesa, chegou até a ser o mais antigo deputado do Parlamento, para o qual foi eleito sucessivamente desde a Constituinte, suspendendo apenas o mandato para exercer funções governativas. Atlantista convicto, animou a Comissão Portuguesa do Atlântico e foi Presidente da Assembleia Parlamentar da NATO."

À Renascença, João Soares reforça que, "até ao final da última legislatura", Miranda Calha era "o único parlamentar que estava na Assembleia da República desde as eleições para a Constituinte, com pequenas interrupções enquanto desempenhou cargos em vários Governos do Partido Socialista -- penso que aliás, também, num dos primeiros Governos presidido pelo meu pai [Mário Soares], onde ele foi secretário de Estado da Defesa."

No Facebook, o antigo ministro da Cultura também manifestou pesar pela morte do veterano socialista.