Morreu Miranda Calha, antigo deputado do Partido Socialista

Miranda Calha, antigo deputado do Partido Socialista, morreu este sábado vítima de um AVC (Acidente Vascular Cerebral). Tinha 72 anos.

A informação foi confirmada à Renascença por João Soares. "Recebi com tristeza há pouco a notícia da morte do dr. Júlio Francisco Miranda Calha, de quem era amigo. Era um quadro veterano do Partido Socialista com quem eu tinha relações de amizade e de camaradagem partidária desde há muito tempo."

João Soares lembra que, "até ao final da última legislatura", Miranda Calha era "o único parlamentar que estava na Assembleia da República desde as eleições para a Constituinte, com pequenas interrupções enquanto desempenhou cargos em vários Governos do Partido Socialista -- penso que aliás, também, num dos primeiros Governos presidido pelo meu pai [Mário Soares], onde ele foi secretário de Estado, salvo erro, da Defesa."

No Facebook, o antigo ministro da Cultura também manifestou pesar pela morte do veterano socialista.