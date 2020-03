Marcelo apela a fim de semana em casa para quem não está a trabalhar

Marcelo Rebelo de Sousa apela aos portugueses para que não cedam à tentação de violar a dever de contenção durante o fim de semana e estende, desde já, o apelo para o período da Páscoa. O Presidente da República visitou um laboratório, em Loures, que está com produção em contínua e aproveitou para desenhar o equilíbrio que é necessário para o país, nesta situação provocada pela pandemia de Covid-19.

"Ao mesmo tempo que a frente da saúde explica porque temos de nos manter em casa, a economia não pode parar. São trabalhadores a trabalhar por Portugal. Interessa que no fim de semana, e na hora em que se aproxima a Páscoa, os que não estão a trabalhar respeitem o apelo de contenção. Não é só por eles, é por todos os portugueses", apela, nesta época



Marcelo reforça que se trata de "uma tarefa coletiva que estamos a viver e a vencer". "A adesão dos portugueses é massiva, mas tem de continuar. Não podemos perder no dia seguinte o que temos ganho até aqui", acrescenta.

A possibilidade de se assistir à deslocação de pessoas para o interior e para o algarve, durante o período pascal, será controlada pelas autoridades e o Presidente da República insiste que "os portugueses devem compreender que [o controlo da circulação das pessoas] não se trata de uma determinação ocasional do Governo". "O ministro da Administração Interna já anunciou preocupação de controlo, no bom sentido do termo, num sentido pedagógico", observa.