Lisboa ultrapassa Porto. Veja quais são os concelhos mais afetados pelo coronavírus

Segundo a informação parcialmente divulgada, existem 121 concelhos portugueses com, pelo menos, um caso confirmado de Covid-19. Neste momento, as cinco localidades mais afetadas pelo surto são:





Sintra é o concelho que verificou o maior crescimento de casos nas últimas 24 horas. Na sexta-feira, somava 8 infetados, mas neste sábado verificam-se mais 108 casos, perfazendo um total de 116 casos confirmados de infeção.

Seguem-se Matosinhos e Lisboa, com mais 82 casos cada um, e Vila Real, com 64 novos infetados.

Lisboa passa a ser o concelho mais afetado

O Porto (343) deixou de ser o concelho mais infetado de Portugal, dando lugar a Lisboa, que soma agora 366 casos confirmados de infeção pela Covid-19.

Apenas 77% do total de casos notificados são considerados na lista de concelhos divulgada no boletim epidemiológico da DGS.

De notar que o concelho de Ovar não registou mais casos neste sábado, continuando com 145 infetados, à semelhança do número divulgado na sexta-feira. É a primeira vez que isto acontece, desde que foi decretado o estado de calamidade no concelho há dez dias.

Portugal tem 308 concelhos e nesta lista há 187 ainda sem casos confirmados de Covid-19.

Ao nível nacional, confirmaram-se, neste sábado, 5.170 casos de pessoas infetadas com o novo coronavírus, mais 902 do que no dia anterior. Foram registadas 100 vítimas mortais, mais 24 do que na sexta-feira e registam-se ainda 43 pessoas recuperadas.

Evolução de casos confirmados em Portugal