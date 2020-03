Fronteira do Caia sem incidentes graves. “No início as pessoas estranharam, mas agora agem com normalidade”

“Temos de nos defender o máximo que pudermos, pois isto não é uma dor no braço, que sabemos onde se localiza, mas é uma coisa que não se vê e temos de ter muito cuidado, por nós e pelos nossos”, afirma o camionista, consciente do perigo que corre em tempos de pandemia de coronavírus.

“Dantes tomávamos banho nas áreas de serviço, pagava-se, ou então nas empresas, mas agora não podemos fazer nada disso, então, é chegar, entregar as cargas, voltar a carregar e vir logo para cá”, conta-nos, numa altura em que o país vizinho vive uma situação dramática por causa da pandemia do novo coronavírus.

Cafetarias, lojas, restaurantes, as áreas de serviço, as casas de banho, tudo está encerrado do lado de lá desta fronteira. Se já são penosos os dias que passam longe das famílias, os motoristas de pesados que percorrem as estradas europeias, sentem-se, agora, mais solitários e desprotegidos.

“A parte da higiene é muito diferente agora, e eu, são poucos dias, mas aqueles colegas que estão um mês fora, 20 dias, bem, é muito mais complicado”, admite Pedro, que está agora liberado para seguir viagem, acompanhado dos conselhos que o militar da GNR fez questão de transmitir.

Controlo no Caia “sem incidentes de relevo” nos primeiros 10 dias

No controlo temporário das fronteiras terrestres, desde o dia 16 de março, a segurança e fiscalização do trânsito está a cargo da GNR, que trabalha em conjunto com o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), a autoridade responsável pelo controlo de pessoas nas fronteiras, e com a Direção-Geral da Saúde (DGS).

Em Portugal, há nove pontos onde a fronteira está a ser controlada. Só entram no país os transportes de mercadorias, os veículos de emergência e socorro e de serviço de urgência, e os trabalhadores transfronteiriços, havendo várias exceções, como por exemplo, os portugueses que trabalham do lado espanhol e têm de regressar a Portugal todos os dias, ou aqueles que necessitem de cuidados de saúde no outro país.

Até 15 de abril, pelo menos, vai ser assim. Declarada que está a reposição de fronteiras, o controlo é feito 24 horas por dia, de forma sistemática.

“Neste Ponto de Passagem Autorizado (PPA), para além do SEF, de forma constante, temos cinco militares divididos por quatro períodos, ou seja, há sempre cinco militares em permanência”, explica, à Renascença, o capitão João Lourenço.

A detenção de uma mulher estrangeira, na posse de droga, é o registo mais notório das ocorrências na fronteira do Caia até este sábado, sobretudo após ter sido confirmado que testou positivo para a Covid-19. Os 16 militares da GNR que contactaram com ela “estão de quarentena por precaução", confirma o capitão.



O comandante do Destacamento Territorial da GNR de Elvas fala num trabalho exigente, mas com balanço positivo. “As ações têm decorrido dentro da normalidade. Temos tido registo de pequenos incidentes, mas não são de relevo, são apenas situações que têm de ser dirimidas, em coordenação com as entidades nacionais e com as entidades espanholas”, indica o capitão João Lourenço.