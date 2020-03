Duas farmácias encerradas devido a casos de infeção por Covid-19

A Associação Nacional das Farmácias (ANF) divulgou, este sábado, que o surto da Covid-19 levou ao encerramento de sete farmácias, cinco das quais já reabriram, após exames realizados a toda a equipa.

Duas continuam encerradas devido a casos de infeção por Covid-19 que surgiram entre as equipas dos estabelecimentos. No dia 23 de março, na última segunda-feira, fechou uma farmácia em Vila Nova de Gaia e, na terça-feira, fechou outra no distrito de Bragança.

«Os farmacêuticos comunitários e as suas equipas estão na primeira linha de combate ao vírus e atendem muitos casos suspeitos, porque grande parte da população está habituada a resolver as suas dúvidas e afecções respiratórias nas farmácias», relata Nuno Flora, secretário-geral da ANF.

Nuno Flora dá ainda conta da escassez de "máscaras, desinfetantes e outros equipamentos de proteção", alertando para as "condições especialmente difíceis" em que as equipas das farmácias têm trabalhado.