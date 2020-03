Coronavírus. Valongo reclama autorização para ativar centro de testes

“Estar a pedir às pessoas do concelho de Valongo para irem fazer os testes ao hospital de São João é absurdo, quando podem fazê-los em Valongo, num centro que está preparado há uma semana”, denuncia José Manuel Ribeiro.





O município de Valongo é dos que regista maior número de casos de infeção no país.

A autarquia tem um centro de testes pronto, mas precisa da autorização da Administração Regional de Saúde do Norte. O presidente da Câmara de Valongo admite que este não seja caso único e que haja mais municípios do Norte do país na mesma situação.