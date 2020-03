Autorizados três pedidos para usar medicamento experimental em infetados com coronavírus

"Considerando as sequências genéticas do vírus, é expectável que [o Remdesivir] mantenha atividade contra o SARS-CoV-2", responsável pela doença Covid-19 que até este sábado já tinha infetado mais de 600 mil pessoas em todo o mundo, incluindo 5.170 em Portugal.

"De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), o Remdesivir é uma molécula promissora no tratamento de Covid-19, tendo em conta o seu largo espectro antiviral e a informação in vitro e in vivo disponível para os coronavírus, assim como a extensiva base de dados de segurança clínica", indica a entidade.

O Infarmed esclarece que "a utilização de medicamentos é enquadrável no disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 92.º do Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de agosto, na sua atual redação, correspondendo a uma Autorização de Utilização Excecional (AUE) individual requerida por uma instituição de saúde".

O Remdesivir é um antiviral intravenoso de largo espectro, ainda em fase de testes, criado pela farmacêutica norte-americana Gilead Sciences em 2014, como potencial tratamento para o ébola. Ainda não está aprovado em nenhum país do mundo para qualquer tipo de uso.

Sendo experimental, segundo a própria Gilead, o Remdesivir “não tem segurança ou eficácia confirmada para o tratamento de nenhuma doença”, mas os testes “in vitro” e “in vivo” em animais mostram bons resultados contra a MERS e SARS, ambas da família dos coronavírus e, por isso, acredita-se que poderá ter “potencial” contra a Covid-19.

A farmacêutica continua os testes clínicos e abriu “acesso de emergência” fora destes testes na sequência da pandemia. Mostra-se interessada em acelerar o acesso ao medicamento para pacientes gravemente doentes, em coordenação com as autoridades reguladoras de países de todo o mundo, para permitir também recolha de mais dados para o estudo clínico do fármaco.

Que medicamentos estão a ser usados para combater a Covid-19?

Para além do Remdesivir, a comunidade médica em vários países, incluindo em Portugal, está a recorrer à Hidroxicloroquina, um fármaco de prevenção e tratamento de malária sensível à cloroquina, e ao Lopinavir + Ritonavir para tentar travar casos mais graves de infeção pelo novo coronavírus.

Os dois medicamentos, aponta o Infarmed na nota enviada à Renascença, "têm Autorização de Introdução no Mercado (A.I.M) em Portugal e estão a ser abastecidos aos hospitais para as necessidades de tratamento dos seus doentes" -- sendo que a administração dos fármacos deve ser feita de acordo com uma série de critérios e sempre dependendo de avaliação clínica.

Neste momento, a Hidroxicloroquina "é utilizada habitualmente nas suas indicações terapêuticas pelas instituições de saúde, que dispõem de stock regular para esta utilização", indica a autoridade do medicamento. Ainda assim, e "no âmbito do tratamento da Covid-19, estão a ser adquiridas centralmente mais embalagens, sendo a distribuição assegurada pelo Laboratório Militar."

A Hidroxicloroquina e também o Lopinavir + Ritonavir, antirretroviral utilizado no tratamento de pessoas infectadas pelo vírus da imunodeficiência humana (VIH), "estão a ser abastecidos aos hospitais para as necessidades de tratamento dos seus doentes". Adicionalmente, destaca o Infarmed destaca, "para além das aquisiçõe efetuadas, ao nível central temos assegurado quantidade suficiente destes medicamentos para as necessidades previstas em estreita articulação com as empresas farmacêuticas".

Nota: Não tome quaisquer medicamentos sem indicação expressa do seu médico e não procure obtê-los na farmácia porque pode comprometer a sua disponibilidade aos doentes hospitalizados.