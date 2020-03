Lisboa é a segunda cidade com maior redução nas viagens diárias para a City Mappers

Os dados mostram que, no dia 25 de março, havia apenas 12% do movimento habitual na cidade de Lisboa, uma queda de 116 pontos percentuais desde o início do mês. Uma queda só superior em Viena, capital austríaca, onde o movimento desceu de 128% no dia 4 de março para 6% no dia 25 de março. O movimento em Lisboa voltou a descer nos dias seguintes. Fernando Medina, presidente da Câmara de Lisboa, partilhou os dados na sua página da rede social Twitter, concluindo que “ficar em casas salva vidas. A sua e a dos outros”.



Esta sexta-feira, dia 27 de março, as cidades mundiais com menos movimento eram Barcelona, Madrid e Milão, com apenas 3% do movimento habitual, segundo dados da aplicação. No extremo oposto, São Petesburgo era a cidade mais próxima do movimento habitual, com 56% da população a continuar a viajar em transportes públicos.