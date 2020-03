Espanha: 832 mortos em 24 horas

O novo coronavírus matou 832 pessoas em Espanha, nas últimas 24 horas, um novo recorde de óbitos no país, no espaço de um só dia. Espanha passou a registar um total de 5.694 mortes devido à Covid-19.

A atualização deste sábado, por parte do Ministério da Saúde espanhol, dá, ainda, conta de um aumento de 8.189 no número de pessoas infetadas com o novo coronavírus, o que perfaz um total de 72.248.

Por outro lado, 12.285 pessoas já se curaram da Covid-19 e há ainda 40.630 pessoas hospitalizadas, 4.575 das quais se encontram nas unidades de cuidados intensivos.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, já infetou perto de 608 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 28 mil. Há ainda 133 mil pessoas que recuperaram.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

O continente europeu é aquele onde está a surgir atualmente o maior número de casos: Espanha e Itália são os países com mais vítimas mortais.

Em Portugal estão registadas 76 mortes e 4.268 infeções, segundo o balanço feito na sexta-feira pela Direção-Geral da Saúde.