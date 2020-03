Antes e depois da pandemia. Mapa de voos mostra céus vazios por toda a Europa

Segundo a IATA (Associação Internacional de Transporte Aéreo), 1,1 milhões de voos foram cancelados até 30 de junho de 2020, o que poderá significar uma queda de receitas de 44% para as empresas de aviação comercial.

Em Portugal, a queda do número de voos foi acentuada.

No dia 17 de março, o Governo decidiu suspender todos os voos internacionais dos aeroportos portugueses com algumas exceções: mantinham-se voos para a União Europeia, para EUA, Canadá, África do Sul e países de língua oficial portuguesa.

Dois dias depois, a TAP anunciou a suspensão de voos realizados para 75 destinos até ao dia 19 de abril. Ou seja, até essa data, a TAP reduziu de 90 para 15 as rotas praticadas. Também a Ryanair decidiu reduzir 80% das rotas, e a partir do dia 25 de março passou a manter praticamente todos os seus aviões em terra.