Coronavírus. Juventus, de Cristiano Ronaldo, acerta cortes salariais

A Juventus confirmou, este sábado, os cortes salariais no plantel principal e equipa técnica da equipa de futebol. A poupança deve chegar aos 90 milhões de euros até final da época.

É a resposta da campeã italiana à pandemia de coronavírus que obrigou à paragem dos campeonatos de futebol.

A equipa de Cristiano Ronaldo chegou “a um acordo com os jogadores e o treinador da primeira equipa sobre os salários pelo restante da temporada desportiva atual”, lê-se no comunicado.

A “Vechia Signora” acrescenta que “nas próximas semanas acordos individuais com os membros serão finalizados”.

A Juve esclarece que se a Série A ainda voltar esta época, o clube compromete-se a negociar “de boa fé quaisquer acréscimos aos salários”.

A Itália é o país mais afetado pela pandemia do coronavírus. Só nas últimas 24 horas, morreram 889 pessoas devido à Covid-19. São 92.472 as pessoas infetadas no país e já morreram 10.023.