Coronavírus. EDP antecipa pagamento a 1.200 fornecedores para ajudar a ultrapassar crise

A EDP vai antecipar para abril o pagamento de mais de 30 milhões de euros a cerca de 1.200 fornecedores, sobretudo pequenos negócios e pequenas e médias empresas (PME), que só deveriam receber em maio, anunciou a empresa em comunicado.

Segundo a empresa, a medida pretende ser um “apoio no atual contexto de pandemia, para garantir que essas empresas têm liquidez para pagar salários e manter a sua atividade, assim como os postos de trabalho”.

Ainda no contexto do impacto da pandemia de Covid-19, a EDP já tinha suspendido cortes de energia aos clientes residenciais e pequenos negócios durante este período. A empresa avançou também “com novas medidas com vista a adquirir materiais e equipamentos para hospitais e equipas médicas em Portugal, Espanha e Brasil”.