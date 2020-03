Coronavírus. “É claro que entrámos em recessão”, diz FMI

“É agora claro que entrámos em recessão – tão grave ou pior do que em 2009”, diz Kristlina Georgieva numa mensagem transmitida na conta no Twitter.

O presidente do Comité Monetário e Financeiro Internacional, Lesetja Kganyago, e a diretora administrativa do Fundo Monetário Internacional, Kristalina Georgieva, dizem que é preciso ir além das medidas já tomadas, dando “prioridade ao apoio fiscal direcionado a famílias e empresas vulneráveis”, de modo a “acelerar e fortalecer a recuperação em 2021”.

“Estamos numa situação sem precedentes, em que uma pandemia global de saúde se transformou numa crise económica e financeira”. É assim que começa o comunicado conjunto de dois altos responsáveis do FMI.





No comunicado conjunto, os dois responsáveis do FMI avisam: “ações políticas fortes e coordenadas, inclusive no nível multilateral, são fundamentais para resolver efetivamente essa crise global”.

Até porque, “embora o maior impacto na saúde tenha sido nas economias avançadas, os mercados emergentes e os países em desenvolvimento, especialmente os de baixo rendimento, serão particularmente afetados”.

Nesse sentido, é necessário ajudar estes países. “Precisam de ajuda para fortalecer a sua resposta à crise e restaurar empregos e crescimento”, afirmam Kristalina Georgieva e Lesetja Kganyago.