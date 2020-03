Coronavírus. Artistas já podem candidatar-se à Linha de Apoio de Emergência às Artes

Em causa está a ajuda ao setor artístico, cuja a atividade paralisou com a pandemia de Covid-19 e com a consequente declaração de estado de emergência.

Até ao próximo dia 6 de abril, o setor artístico pode candidatar-se aos apoios excecionais, no âmbito da Linha de Apoio de Emergência. Em comunicado, neste sábado, o Ministério da Cultura indica que estão disponíveis um milhão de euros, financiados pelo Fundo do Fomento Cultural.

Neste quadro de medidas excecionais e temporárias, de resposta perante tantos espetáculos cancelados ou adiados e num setor onde muitos trabalham por conta própria, o gabinete do Palácio da Ajuda explica que “cada projeto poderá ser apoiado com montantes até 20.000 euros, no caso de entidades artísticas, e até 2.500 euros, no caso de artistas”.

“Cada entidade ou artista pode candidatar-se apenas com um projeto, não ficando impedidos de concorrer ao Programa de Apoio a Projetos da DGARTES, cujos concursos serão lançados até ao final deste semestre” sublinha o ministério encabeçado por Graça Fonseca.