Covid-19 e Conselho Europeu a duas velocidades

Olivier Bonamici e Begoña Iñiguez criticam a falta de consenso no Conselho Europeu e também as palavras do ministro holandês das Finanças.

Dizem ainda que duas semanas é muito tempo para ver novas medidas de apoio à economia dos Estados-membros.

Os dois correspondentes defendem que as fraturas na União Europeia estão a reforçar-se e alertam para a necessidade de uma Europa unida.

No plano nacional, Olivier e Begoña elogiam a rapidez na resposta dos portugueses e do Governo a esta pandemia.